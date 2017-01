Star Citizen: Hinter den Kulissen: Konzeption der außerirdischen Sprachen - 4Players.de

Cloud Imperium Games hat eine Sonderausgabe von "Around the Verse" veröffentlicht, die sich mit den außerirdischen Sprachen der Vanduul und der Xi'An in Star Citizen beschäftigt. In dem Interview spricht Britton Watkins über die Konzeption und Erschaffung besagter Sprachen. Watkins hatte bereits beim Film Star Trek: Into Darkness eine ähnliche Aufgabe (Language Consultant) übernommen.Letztes aktuelles Video: Around the Verse Special Edition Alien Languages