Star Citizen: Ausblick auf die Alpha-Updates 2.6.1 und 2.6.2: MegaMap, Multi-Region-Server und mehr - 4Players.de

Chris Roberts von Cloud Imperium Games hat zwei (inkrementelle) Patches für die Alpha-Version 2.6 von Star Citizen im Newsletter angekündigt . Mit dem Update 2.6.1 soll die Performance verbessert, die Karten in Star Marine überarbeitet und die Balance optimiert werden. Außerdem kommen die Ingame-Leaderboards, ein Zuschauer-Modus für Star Marine und das neue serialisierte Variablensystem (bessere Konnektivität) sowie "Message Ordering" ins Spiel. Wenn alles nach Plan läuft, soll die Alpha-Version 2.6.1 am 16. Februar 2017 zur Verfügung stehen.Mit dem Patch 2.6.2 soll dann die "MegaMap" eingeführt werden. Mit diesem Feature soll es möglich sein, dass die Spieler nahtlos zwischen unterschiedlichen Multiplayer-Matches oder dem Einzelspieler-Modus wechseln können, ohne einen Ladebildschirm zu sehen. Zeitgleich sollen die Multi-Region-Server (bei Amazon Web Services) an den Start gehen, die dafür sorgen sollen, dass die Latenz von Spielern aus Europa und Australasien sinkt, denn "Pings über 200ms" seien laut Roberts nicht wirklich schön. Darüber hinaus hat sich in dieser Woche das Führungspersonal der vier Studios getroffen und u. a. über die Produktion und die Veröffentlichung von Alpha Version 3.0 gesprochen. Details sollen demnächst folgen.Letztes aktuelles Video: Around the Verse Special Edition Alien Languages