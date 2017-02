Star Citizen: Regionale Server werden früher zur Verfügung stehen; Komponist der Musik von Squadron 42 benannt - 4Players.de

Chris Roberts von Cloud Imperium Games hat im Newsletter bestätigt , dass die regionalen Server früher als geplant an den Start gehen werden, und zwar mit Alpha-Patch 2.6.1. Diese "Multi-Region-Server" (bei Amazon Web Services) sollen dafür sorgen, dass die Latenz von Spielern aus Europa und Australasien sinkt, denn "Pings über 200ms" seien laut Roberts nicht wirklich schön. Man wird zwischen Servern in Nordamerika, Europa und Australien wählen können. Bisher war das Feature für Patch 2.6.2 vorgesehen, wird nun aber vorgezogen. Roberts ist der Ansicht, dass die Arbeit an der Alpha 2.6.1 gut vorangehen würde. An der Stabilität und der Benutzeroberfläche müssten sich jedoch noch arbeiten. Wenn alles nach Plan läuft, soll die Alpha-Version 2.6.1 am 16. Februar 2017 zur Verfügung stehen.Darüber hinaus spricht Geoff Zanelli (Komponist: Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales, Outlander, Disturbia) in der jüngsten Ausgabe von "Around the Verse" über den musikalischen Soundtrack von Star Citizen: Squadron 42. Er arbeitet außerdem mit den Entwicklern zusammen, um das "Musiklogiksystem" zu optimieren.