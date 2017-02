Star Citizen: Alpha-Version 2.6.1 mit regionalen Servern wird getestet - 4Players.de

Der öffentliche Testserver (PTU) für die Alpha-Version 2.6.1 von Star Citizen steht fortan für alle interessierten Unterstützer zur Verfügung - wie gewohnt müssen die Tester den kompletten Spiel-Client erneut runterladen. Mit dem Update gehen die "regionalen Server" bei Amazon Web Services an den Start. Man wird zwischen Servern in Nordamerika, Europa und Australien wählen können. Durch diese Multi-Region-Server soll die Latenz von Spielern aus Europa sinken, denn "Pings über 200ms" seien laut Chris Roberts nicht wirklich schön. Bisher war das Feature für Patch 2.6.2 vorgesehen, wurde aber vorgezogen.Mit dem Patch soll die Performance verbessert, die Karten in Star Marine überarbeitet und die Balance optimiert werden. Außerdem kommen die Ingame-Leaderboards, ein Zuschauermodus für Star Marine und das neue serialisierte Variablensystem (bessere Konnektivität) sowie "Message Ordering" ins Spiel. Wenn alles nach Plan läuft, soll die Alpha-Version 2.6.1 ( Change-Log ) am 16. Februar 2017 veröffentlicht werden.