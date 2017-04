Star Citizen: Entwicklungsplan und Terminschätzung für Alpha 3.0 & erste Bilder; Ausblick auf die Versionen 3.1 und 3.2 - 4Players.de

Screenshot - Star Citizen (PC) Screenshot - Star Citizen (PC) Screenshot - Star Citizen (PC) Screenshot - Star Citizen (PC) Screenshot - Star Citizen (PC) Screenshot - Star Citizen (PC)

Modular Space Station - Truckstop

Arc Corp / Area 18

New Additions:

Female Player Locomotion

AI Locomotion

Shouldered Weapons

Throwable Weapons

Armed (FPS Weapon Equipped)

Fists

Knife

Take down (Front, Sides, Rear)

Knockdown and Knockbacks

Fuel (Item 2.0)

Criminality System

Room System v2 (Physical Depressurization)

Item 2.0 Elevators v2

Item 2.0 Airlocks v2

Diffusion Refactor

Item Degradation/Failure/Luck

Service Beacon v1

Parties and Orgs(Group Entity Component)

Game persistence

Spectrum Integration in game

Repair and Restock System

Elevators v2

Bind / Unbinding

Object Container Streaming Core Engine Support

MISC Razor

RSI Aurora (Update)

ANVIL Terrapin

MISC Hull C

DRAKE Cutlass Red

DRAKE Cutlass Blue

AEGIS Vanguard Harbinger (Variant)

Crusader

Hurston

MicroTech (Stretch Goal)

New Ammo Types

Gadgets (drones / shields)

Bumps

Coperative Avoidance

Downed

Drowning

Item Inspection

Looting IK / Permissions

NPC Generation (Archetype)

Interaction System - Useables

Radar System (Item 2.0)

Cargo v2

Service Beacon v2

StarMap v2

Gas Giant Tech

Ship to Ship Refuel System

Breaching

Security / Access Control

Object Container Streaming

RSI Constellation Pheonix

RSI Constellation Taurus

MISC Freelancer MAX

AEGIS Vanguard Sentinel (Variant)

MISC Freelancer DUR

Wenn die im " Production Schedule Report " ausführlich dargelegte Planung aufgeht, wird Cloud Imperium Games die Alpha-Version 3.0 von Star Citizen Ende Juni (29. Juni) veröffentlichen. Die Testphase (PTU) soll Anfang Juni losgehen. Die Entwickler weisen jedoch mehrfach darauf hin, dass der Termin eine Schätzung und nicht in Stein gemeißelt sei.Version 3.0 wird als "großer Schritt" für das persistente Universum beschrieben, da u. a. das bestehende Crusader-Sternensystem auf das "Object-Container-System" umgestellt und die prozedurale Planetenerstellungstechnologie ( gamescom-Demo ) eingeführt werden. Im Gegensatz zu anderen Spielen werden hingegen die relevanten Objekte bzw. die "Points of Interest" (Minen, Stationen etc.) von den Entwicklern eigenhändig auf den Planeten platziert. Darüber hinaus sollen viele Gegenstände auf das neue System "Item 2.0" und das persistente Universum auf die Mega-Map-Technologie zur Reduzierung von Ladezeiten umgestellt werden. Drei neue Monde (Yela, Cellin und Daymar; jeweils mit erkundbarer Oberfläche) sollen zum Crusader-System hinzugefügt werden. Auch das grundlegende Missionssystem (Patrouille, Auftragsmord, Schmuggel) soll ins Spiel kommen. Den ausführlichen "Production Schedule Report" könnt ihr hier nachlesen . Außerdem wurde erstes Bildmaterial zur Alpha-Version 3.0 von Star Citizen bereitgestellt.Folgende Elemente sollen nach Version 3.0 in Angriff genommen werden.PERSISTENT UNIVERSE CONTENTNew Additions:FPS / SPACE GAMEPLAYCORE DEV TECH AND SYSTEMSNew Additions:SHIPS:PERSISTENT UNIVERSE CONTENTNew Additions:FPS / SPACE GAMEPLAYNew Additions:CORE DEV TECH AND SYSTEMSNew Additions:SHIPS: