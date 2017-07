Star Citizen: Die prozedurale Erstellung von Planeten und Monden - 4Players.de

In der aktuellen Ausgabe von "Around the Verse", der wöchentlichen Video-Zusammenfassung über die Entwicklung von Star Citizen , wird erneut die prozedurale Erstellung von Planeten und Monden thematisiert. Neben dem obligatorischen "Tech-Talk" werden mehrere Beispiele gezeigt - von kargen Wüstenwelten bis hin zu üppig bewaldeten Umgebungen. Laut Cloud Imperium Games wird man Raumstationen im Orbit von der Oberfläche des Planeten aus sehen können. Einige Kämpfe und die holographische Benutzeroberfläche zur Verwaltung von Missionen werden im Clip ebenfalls vorgeführt.Derzeit wird an dem großen Update auf Alpha-Version 3.0 gearbeitet ( Details und Features ). Die Entwickler schätzen, dass Version 3.0.0 im August 2017 an den Start gehen wird. Die gamescom-Woche wird angepeilt (21. August bis 25. August).