Star Citizen: Wracks von Raumschiffen sollen eigene Geschichten erzählen + Trailer - 4Players.de

In Star Citizen werden die Wracks von Raumschiffen eine wichtige Rolle spielen. Man wird sie sowohl im Weltraum als auch auf Oberflächen von Monden oder Planeten finden und erkunden können - und dabei kann man unter Umständen auf andere Charaktere treffen. Die zerstörten Raumschiffe und ihre Trümmerfelder sollen aber nicht nur bloße Dekoration sein. Die Entwickler wollen Geschichten mit den Hinterlassenschaften verbinden und zugleich dafür sorgen, dass die Wracks jeweils einen eigenen "Charakter" haben.Einen Überblick über die Raumschiffwracks in mehreren unterschiedlichen Umgebungen gibt der folgende Trailer "Lost & Found". Weitere Details zu diesen Raumschiffrelikten wurden in der jüngsten Ausgabe von "Around the Verse" verraten.Letztes aktuelles Video: Lost Found