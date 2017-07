Star Citizen: Alpha 3.0 braucht noch mehr Entwicklungszeit - 4Players.de

Die Entwicklung von Star Citizen Alpha 3.0 nimmt mehr Zeit als ursprünglich gedacht in Anspruch. Die zunächst für Juni angedachte und dann auf August verschobene Alpha-Version soll laut dem aktuellen Produktionsplan vom 4. bis zum 8. September 2017 vom Stapel laufen - also ungefähr zwei Wochen nach der gamescom. Vom 3. bis zum 17. August soll die Evocati-Testphase (für ausgewählte Nutzer) und vom 18. bis zum 31. August die PTU-Testphase stattfinden. Alle Termine können sich aber noch verändern, heißt es von Cloud Imperium Games.Will Leverett (Director of Player Relations) erklärte in einem Statement , dass die Version 3.0 sehr viele Features und Neuerungen bieten würde. Mit Alpha 3.0 müssten Millionen von Entitäten berechnet bzw. gemanagt werden. Darüber hinaus werden eine neue Benutzeroberfläche und viele Backend-Services eingeführt - und deswegen würden Balancing und Bugfixing entsprechend mehr Zeit benötigen. Außerdem sei der Umfang von Alpha 3.0 seit der Ankündigung im vergangenen Jahr gestiegen. So wird man (ohne Ladepause) von der Oberfläche eines Mondes starten, durch das Sonnensystem fliegen und auf einem anderen Mond landen können, um dort mit einem Buggy über die Oberfläche zu fahren. Und dann wären da noch die nutzbaren Geschütztürme, das Itemsystem 2.0 zur Modifikation der Raumschiffsbestandteile, das Frachtsystem und die Online-Infrastruktur.Letztes aktuelles Video: Lost Found