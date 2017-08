Star Citizen: Alpha 3.0: Sechs Trailer zeigen Raumschiffe und Bodenfahrzeuge - 4Players.de

Mit der anstehenden Alpha 3.0 von Star Citizen werden einige neue Raumschiffe und Bodenfahrzeuge in das fortan persistente Universum eingebaut. Einige der neuen Vertreter zeigt Cloud Imperium Games in den folgenden Trailern, die (wie gewohnt) im Werbespot-Design erstellt wurden.Zu sehen sind die überarbeiteten Versionen der RSI Aurora und der Drake Cutlass Black sowie die MISC Prospector (Bergbau-Raumschiff für eine Person). Bei den Bodenvehikeln werden der RSI Ursa Rover und Aopoa Nox (Hochgeschwindigkeitsgleiter) präsentiert, während die Drake Dragonfly sowohl im Weltraum als auch auf planetaren Oberflächen verwendet werden kann.Außerdem wird heute Abend das Star-Citizen-Community-Event im Gloria Theater in Köln stattfinden. Das Event mit Chris Roberts wird live via YouTube und Twitch übertragen.