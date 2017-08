Star Citizen: Video: Aufzeichnung der gamescom-Präsentation (über zwei Stunden) - 4Players.de

Cloud Imperium Games hat mittlerweile die komplette gamescom-Präsentation von Star Citizen Alpha 3.0, die gestern Abend im Gloria Theater in Köln bei einem Community-Event vorgestellt wurde, veröffentlicht. In der über zwei Stunden langen Präsentation stellen Chris Roberts und sein Team die anstehende Alpha-Version 3.0, die Integration der Faceware-Technologie, allerlei neue Raumschiffe (inkl. Capital Ship Idris sowie das Konzept der Origin 600i) und Fahrzeuge sowie eine beispielhafte Mission vor. Weitere Details zur gamescom-Demo und der Alpha-Version 3.0 findet ihr in unserem Bericht Letztes aktuelles Video: gamescom 2017 Präsentation