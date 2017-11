Star Citizen: Grundstückslizenzen auf virtuellen Planeten werden für 50 Dollar und 100 Dollar verkauft

Cloud Imperium Games verkauft jetzt nicht nur Raumschiffe in Star Citizen (persistentes Online-Universum), sondern auch virtuelle Grundstücke auf den gigantischen Planeten. Für 50 Dollar kann man einen 4x4 km großen Bereich auf einem Planeten, Mond oder Asteroid kaufen, der von der UEE kontrolliert wird. Ein 8x8 km großes Grundstück kostet 100 Dollar. Grundstücke wird man sich später auch mit Ingame-Währung (UEC) kaufen können. Die zusätzlichen Einnahmen sollen der Entwicklung des Großprojekts von Chris Roberts zugutekommen. Aktuell steht der Geldzähler bei über 168,5 Millionen Dollar.Prinzipiell funktioniert das System so, dass man sich die Lizenz für ein Grundstück (bzw. einen tragbaren "Sender") kauft und mit dieser Lizenz ein Stück Land im Einflussbereich der UEE beanspruchen kann - sofern das Gebiet entsprechend freigegeben und noch nicht in Besitz von anderen Spielern genommen wurde. Die ersten Reaktionen aus der Community fallen ziemlich zwiespältig aus ( zum CIG-Forum ). Einige Spieler sorgen sich bereits, dass sich Käufer per Echtgeld besonders "gute Positionen" zum Beispiel in der Nähe von Ressourcenvorkommen oder intergalaktischen Marktplätzen im Vorfeld sichern könnten. Im Fragen-und-Antworten-Bereich versuchen die Entwickler aber solche "Pay-to-Win-Bedenken" zu zerstreuen.