Star Citizen: Crytek verklagt Roberts Space Industries wegen unrechtmäßiger Verwendung der CryEngine

Crytek hat eine Klage gegen Roberts Space Industries und Cloud Imperium Games bei einem US-Gericht eingereicht und wirft den Unternehmen von Chris Roberts Vertragsbruch vor. Warum? Weil bei der Weltraum-Simulation Star Citizen offenbar immer noch Technologie der CryEngine 3 eingesetzt wird, obwohl man sich offiziell bereits Ende 2016 für die Verwendung einer neuen Engine entschieden und von Crytek abgewendet hat. Belegen sollen dies Analysen des Marketing-Materials zum Spiel, in dem gezeigte Code-Zeilen darauf hindeuten, dass man trotz des Wechsels weiterhin die CryEngine nutzt.Problem dabei: Cloud Imperium Games verwendet mittlerweile die Technologie Lumberyard von Amazon, die allerdings auf der CryEngine basiert und daher auch für die auffälligen Ähnlichkeiten im Code verantwortlich sein könnte. Allerdings will Crytek noch weitere Verstöße entdeckt haben, darunter die unerlaubte Entfernung des CryEngine-Logos beim Spielstart und die fehlende Ausweisung von Modifikationen, die man laut Lizenzvereinbarung hätte vornehmen müssen. Darüber hinaus wirft Crytek den Mannen um Chris Roberts eine weitere Vertragsverletzung vor: Da man die Kampagne Squadron 42 und das persistente Universum von Star Citizen als zwei getrennte Spiele zum Kauf angeboten hat, beide aber den gleichen Code verwenden, wurde die Engine laut Crytek nicht nur für ein einziges Spiel, sondern für zwei genutzt (...wofür dann wohl auch doppelte Lizenzgebühren fällig gewesen wären).Entsprechend pocht man bei Crytek auf eine Entschädigung und will verbieten, dass die Technologie der CryEngine bei Star Citizen weiterhin zum Einsatz kommt. Bei Roberts Space Industries und Cloud Imperium sieht man die ganze Sache dagegen relativ gelassen und hat nach Angaben von Polygon folgendes Statement veröffentlicht:"Und ist bewusst, dass Crytek beim US District Court eine Klage eingereicht hat. CIG hat die CryEngine bereits seit einiger Zeit nicht mehr genutzt, seitdem wir auf Lumberyard von Amazon umgeschwenkt haben. Das ist ein wertloser Rechtsstreit, gegen den wir uns entschieden zur Wehr setzen werden. Darüber hinaus werden wir darauf bestehen, dass Crytek für sämtliche Kosten aufkommt, die in dieser Sache anfallen."Letztes aktuelles Video: CitizenCon 2947 - Chris Roberts Keynote