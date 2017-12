Aktualisierung vom 22. Dezember 2017, 12:05 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 20. Dezember 2017, 19:45 Uhr:

Cloud Imperium Games hat die Ausstrahlung der "ATV-Spezialausgabe", die sich um Squadron 42 (inkl. Spielszenen) drehen wird, aufgrund von "technischen Schwierigkeiten" um 24 Stunden verschoben. Demnach wird der Livestream via Twitch heute Abend um 21 Uhr beginnen."Due to technical issues, we are pushing our Holiday ATV Special by 24 hours. As you can imagine, there are multiple pieces that we've been pulling together for this episode, which is now running around two hours in length. We're also planning on finally revealing some long-awaited Squadron 42 gameplay. In the course of going over final reviews this morning, we've encountered a few technical issues. Though the team is still hard at work to quickly resolve these, we didn't want to delay the Holiday Special to a later time or inconvenience our backers around the world. Pushing the episode a day later felt like the best option to accommodate our global audience."Cloud Imperium Games hat neues Videomaterial aus Squadron 42 gezeigt. Squadron 42 ist die storybasierte Einzelspieler-Kampagne von Star Citizen , die am morgigen 21. Dezember um 21 Uhr (bis Mitternacht) ausführlicher in einer Livestream-Ausgabe von "Around the Verse" bei Twitch im Vordergrund stehen wird.In dem Video, das aus dem Auftakt der Kampagne stammt, sieht man Mark Hamill als "Old Man Colton", der mit dem Spieler-Charakter interagiert. An zwei Passagen erscheint eine Dialog-Auswahlmöglichkeit, wobei der junge Pilot die Antwort noch kurz "in Gedanken" durchgeht. Das letzte Teaser-Video stammte aus dem November 2015 ( zum Clip ).