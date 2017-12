Cloud Imperium Games hat gestern Abend in einem über zwei Stunden langen Livestream ausführlich über Squadron 42 gesprochen, die Einzelspieler-Story-Kampagne von Star Citizen à la Wing Commander. Abgesehen davon, dass das Skript von Squadron 42 ungefähr 1.600 bis 1.700 Seiten lang sein soll, erklärte Chris Roberts, dass die Nicht-Spieler-Charaktere einem eigenen Tagesablauf nachgehen würden. Generell würden sie versuchen, die Grenze zwischen den Zwischensequenzen und dem eigentlichen Spielgeschehen zu verwischen. Ungefähr 100 einzigartige Charaktere werden versprochen.In dem folgenden Video, eine "Vertical-Slide-Präsentation" (exemplarischer Überblick über die zentralen Features), erkundet der Spieler-Charakter zunächst lang und breit das Innenleben der UEES Stanton (Fregatte der Idris-Klasse) und interagiert mit anderen Charakteren inkl. Dialogoptionen und beeindruckender Mimik. Anschließend geht es zur Missionsbesprechung, bei der man einen Blick auf die dynamischen Zwischensequenzen und die Vielzahl bekannter Gesichter werfen kann. Danach geht man an Bord der AEGIS Gladius und beginnt mit der Mission (ab 26 Min.). Bevor es aber zum Kampf kommt, wird die Umgebung erkundet und dabei die Größe der Spielwelt illustriert. Weiter geht es mit dem Anflug auf einem Mond und der Landung auf der Oberfläche, gefolgt von einer Ego-Shooter-Passage am Ende - alles mit nahtlosen Übergängen.Die Kampf-KI und die Animationen würden die Entwickler noch verbessern, heißt es. Auch die Performance ist vielfach nicht optimal. Gerade am Ende bricht die Bildwiederholrate häufig ein, aber Squadron 42 bzw. die Demo befindet sich noch in der Pre-Alpha-Phase. Die vollständige Folge von "Around the Verse" findet ihr hier . Die Vertical-Slide-Präsentation" mit Kommentar der Entwickler (in Englisch) findet ihr hier Die digitale Version von Squadron 42 kann separat (also ohne Star Citizen) bei Cloud Imperium Games im RSI-Store für 48,73 Euro gekauft werden (Crowdfunding). Die minimalen Systemvoraussetzungen lauten: Windows 7, 8 oder 10 (64bit), DirectX 11 Grafikkarte mit 2 GB RAM (4 GB nachdrücklich empfohlen), Quad Core CPU und 16 GB RAM (oder mehr). Eine SSD wird nachdrücklich empfohlen. Zum Erscheinungstermin wurden keinerlei Aussagen gemacht.Letztes aktuelles Video: Squadron 42 Pre-Alpha WIP Gameplay - Vertical Slice