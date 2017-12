Star Citizen: Alpha 3.0 für alle Unterstützer veröffentlicht

Balmung schrieb am 23.12.2017 um 17:49 Uhr

Nun, mit der aktuellen Mitarbeiterzahl sollen allein rund 42 Millionen USD an Lohnkosten pro Jahr anfallen, plus sämtliche andere Kosten noch oben drauf. Da sind 174 Millionen schnell weg, wenn das Spiel noch mal 2+ Jahre braucht. Aber angeblich ist das ohnehin nur das Geld, das die Leute über Kickstarter und Webseite gegegeben haben, ohne das Geld was sonst noch so dazu kam.