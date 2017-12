Star Citizen: Alpha 3.0 soll im Laufe des Tages veröffentlicht werden

Black Stone hat geschrieben: ? Heute 11:27 174 Mio. $ !?! Das ist mehr als das BIP so manches Kleinstaates. Die Welt wird immer wahnsinniger... 174 Mio. $ !?! Das ist mehr als das BIP so manches Kleinstaates. Die Welt wird immer wahnsinniger...

Für spiele im AAA Bereich ist das garnichts bedenkt man das hier zwei spiele in Entwicklung sind und die Studios mit über 400 Entwicklern erst aufgebaut werden mussten ist das zum Vergleich mit einem GTA 5 ein Witz an kosten.Und man sollte nicht vergessen dass das Geld was hier quasi für ein Spiel gespendet wurde anderen das Brot auf den Teller sichert indem es Arbeitsplätze geschaffen hat.Aber wenn dich diese Zahl schon schockiert dann schmeiß mal Google an und informiere dich was andere triple A Titel gekostet haben wo schon alleine das Marketing schon mehr als die helfte aus macht.