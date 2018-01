Star Citizen: Inhaltliche Updates alle drei Monate; Ausblick auf 2018

Nach der Veröffentlichung von Alpha 3.0 im Dezember 2017 möchte Cloud Imperium Games, u. a. dank der neu eingeführten (inkrementellen) Patch-Infrastruktur, regelmäßiger neue Inhalte bereitstellen . Neben den obligatorischen Bugfix-Patches und Fehlerbehebungen wollen die Entwickler einmal im Quartal eine neue Version (Build) mit inhaltlichen Neuerungen von Star Citizen zur Verfügung stellen. Version 3.1 soll demnach Ende März erscheinen. Ende Juni, September und Dezember sollen die nächsten Builds folgen.Mit Version 3.1 sollen Server und Client weiter optimiert, neue "Gameplay-Features" für das Crusader-System eingeführt und allerlei Verbesserungen (Performance, Benutzeroberfläche, Raumschiffe, Reisen zwischen den Systemen, Wirtschaftsbalance und Computerintelligenz in den Bereichen Kampf und Flugverhalten) vorgenommen werden ( Details )."Mehrere Teams" würden zeitgleich an größeren Neuerungen bzw. den langfristigen Zielen für dieses Jahr arbeiten. So soll die Mehrzahl der geplanten Spielmechaniken in diesem Jahr implementiert werden. Für Ende Juni sind zum Beispiel Bergbau, Schiffsbergungen, mobiles Auftanken, Reparatur und die Erstellung eigener Missionen geplant. Außerdem wollen die Entwickler die KI (Raumschiffe und Shooter) sowie die generellen Aktivitäten im Weltraum und auf planetaren Basen verbessern.Bis Ende September 2018 soll das große technische Ziel "Object Container Streaming" abgeschlossen sein. Mit dieser Technologie soll das Stanton-System mit zusätzlichen Schauplätzen erweitert und zugleich die Speichernutzung verringert werden. Ende Dezember soll das Stanton-System dann mit weiteren Inhalten versorgt werden: "Wir werden das Stanton-System weiter ausbauen, damit die Spieler erkunden, ihre Karriereentscheidungen treffen und viele verschiedene Arten von Missionen ausführen können, entweder mit Freunden oder alleine", heißt es.Letztes aktuelles Video: Squadron 42 Pre-Alpha WIP Gameplay - Vertical Slice