Star Citizen: Alpha 3.1.0 veröffentlicht: Charakter-Anpassung, fünf Schiffe/Fahrzeuge und viele Verbesserungen - 4Players.de

Cloud Imperium Games hat den gesetzten Zeitplan eingehalten und die Alpha-Version 3.1.0 von Star Citizen pünktlich zum Ende des ersten Quartals 2018 für alle Unterstützer veröffentlicht. Der Download ist ca. 10,5 GB groß.Alpha 3.1.0 umfasst den "Character-Customizer", der es den Spielern ermöglicht, das Aussehen ihres Avatars in Star Citizen zu individualisieren. Der Umfang der Charakter-Gestaltung soll sukzessive in Zukunft ausgebaut werden. Neu ist außerdem die Service-Beacon-Funktion. Spieler können fortan Notrufe senden, die andere Spieler auffangen und darauf reagieren können. Außerdem sollen allerlei Verbesserungen in den Bereichen Planetentechnologie, IFCS (Flugkontrolle), Künstliche Intelligenz, Schiffswaffen, Schiffsschadensphysik, Performance/Leistung und beim "Personal Manager Tool" auf dem mobiGlas vorgenommen worden sein ( zum Change-Log ).Fünf neue Schiffe und Fahrzeuge feiern ihr Debüt, und zwar das schwere Bergungsschiff Aegis Reclaimer, das Erkundungsschiff Anvil Terrapin, das Langstreckenraumschiff MISC Razor, der Geländewagen Tumbril Cyclone und das Rennfahrzeug Nox Nue."Dies ist der erste Schritt zur Erfüllung des Versprechens, das wir unserer Community im vergangenen Dezember gegeben hatten, nämlich vierteljährliche Updates für Star Citizen bereitzustellen", sagte CEO und Creative Director Chris Roberts. "Dies sind wichtige Updates und unsere Fans sollten bedeutende Verbesserungen des Gesamterlebnisses sehen. Star Citizen ist ein ehrgeiziges Spiel. Wir arbeiten unermüdlich daran, eine völlig immersive Erfahrung zu schaffen, in der die Spieler die Abenteuer ihres Lebens erleben können. Ein Universum, das ein Zuhause für alle Spieler sein kann und das weiter wachsen und sich entwickeln wird. Wir sind stolz darauf, dass sich so viele Spieler mit uns zusammengetan haben, um Star Citizen zu dem Erfolg zu machen, der es heute ist."