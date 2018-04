Star Citizen: Free-Fly-Aktion: Alpha 3.1 kann kostenlos ausprobiert werden - 4Players.de

Bis zum 16. April kann Star Citizen Alpha 3.1 kostenlos ausprobiert werden. Im Rahmen des Free-Fly-Events (Promocode: GETINTOTHEVERSE) können drei Raumschiffe (Mustang, Aurora MR, Cutlass Black) und das planetare Fahrzeug Cyclone ausprobieren werden. Auch Arena Commander (Dogfights) und Star Marine (Ego-Shooter-Gefechte) darf man sich anschauen. Auf dieser Webseite kann man sich einen Account erstellen bzw. an der Free-Fly-Aktion teilnehmen.Alpha 3.1.0 von Star Citizen ist am 31. März für Unterstützer/Backer veröffentlicht worden. Die Version umfasst den "Character-Customizer", der es den Spielern ermöglicht, das Aussehen ihres Avatars in Star Citizen zu individualisieren. Der Umfang der Charakter-Gestaltung soll sukzessive in Zukunft ausgebaut werden. Neu ist außerdem die Service-Beacon-Funktion. Spieler können fortan Notrufe senden, die andere Spieler auffangen und darauf reagieren können. Außerdem sollen allerlei Verbesserungen in den Bereichen Planetentechnologie, IFCS (Flugkontrolle), Künstliche Intelligenz, Schiffswaffen, Schiffsschadensphysik, Performance/Leistung und beim "Personal Manager Tool" auf dem mobiGlas vorgenommen worden sein. Fünf neue Schiffe und Fahrzeuge feiern ihr Debüt, und zwar das schwere Bergungsschiff Aegis Reclaimer, das Erkundungsschiff Anvil Terrapin, das Langstreckenraumschiff MISC Razor, der Geländewagen Tumbril Cyclone und das Rennfahrzeug Nox Nue (wir berichteten).Letztes aktuelles Video: Alpha 31 - MISC Razor