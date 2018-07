Star Citizen: Alpha-Update 3.2 veröffentlicht: Bergbau, Quantum Linking, neue Raumschiffe und mehr Gegenstände - 4Players.de

Cloud Imperium Games hat das Alpha-Update 3.2 für das persistente Universum von Star Citizen veröffentlicht; es ist der zweite planmäßig veröffentlichte Patch. Nach der Update-Installation wird man Bergbau betreiben und so Mineralien auf den Crusader-Monden (Daymar, Yela und Cellin) sammeln können. Notwendig ist hierfür der "Bergbauarm" des Raumschiffes Prospector. Nach dem Scanvorgang baut man dann in einem mehrstufigen Verfahren die Rohstoffe ab. Ein Tutorial-Video findet ihr hier . Die Entwickler erwarten drastische Veränderungen der Ingame-Wirtschaft, auch weil diverse neue Gegenstände zum Kauf hinzugefügt wurden.Darüber hinaus wird mit Alpha 3.2 das Gruppierungssystem überarbeitet - ein zentraler Wunsch der Star-Citizen-Community basierend auf einer Abstimmung im März 2018. Diese neue Funktion ermöglicht es bis zu fünfzig Spielern, gemeinsam durch das Universum zu reisen (Quantum Linking), um die mehr als dreißig verschiedenen, prozedural generierten Missionstypen kooperativ angehen zu können. Des Weiteren sollen die Intelligenz und die Fähigkeiten der computergesteuerten Schiffe mit neuen Verhaltensweisen verbessert worden sein.Last but not least werden folgende Raumschiffe neu eingebaut bzw. umfangreich überarbeitet: Anvil Hurricane, Origin 600i Explorer, Aegis Eclipse, Vanduul Blade und Aegis Avenger (sowie alle Varianten). Insgesamt umfasst Star Citizen Alpha 3.2 mehr als 60 Schiffe und 300 Items (Waffen, Rüstungen und Charaktergegenstände). Das vollständige Change-Log findet ihr hier