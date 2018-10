Star Citizen: Alpha 3.3 auf dem PTU: "Object Container Streaming", Performance-Verbesserungen und mehr - 4Players.de

Lorville ist die Hauptstadt auf Planet Hurston.

Face and Voice over IP

"One 'straight to flyable' ship - the Anvil Valkyrie, a dropship that allows players to easily deploy ground troops or vehicles across large distances. This ship marks one of the first times Star Citizen players can obtain and fly a ship immediately upon announcement.

The Aegis Hammerhead, a capital support ship with numerous manned turrets for extra firepower when you want to pack a punch with a party

A complete rework of all four variants of the Consolidated Outland Mustang, giving one of Star Citizen's iconic 'starter ships' distinct versions for light freighting, recon, racing and dogfighting.

The RSI Constellation Phoenix, a luxury touring variant of the popular exploration vehicle, outfitted with such creature comforts as a hot tub and player piano.

Four variants of the Tumbril Cyclone that expand this ground vehicle's use to anti-aircraft, reconnaissance, racing, and military.

One new gun, the Kastak Arms Karna, a powerful assault rifle with charged shot capabilities for extra firepower.

Two new ship weapons from Hurston Dynamics that give players even more dogfighting firepower."

Im Zuge der jährlichen Fan-Veranstaltung "CitizenCon 2948" ( Livestream ) hat Cloud Imperium Games die spielbare Alpha 3.3 von Star Citizen für alle Unterstützer veröffentlicht, aber nur auf dem Testserver bzw. dem "Persistent Test Universe" (PTU).Alpha 3.3 umfasst mehrere große technische Upgrades für das Spiel, darunter "Object Container Streaming" - ein Verarbeitungswerkzeug, das steuert, wie viel vom Spieluniversum von der CPU geladen werden muss. Object Container Streaming ist laut Cloud Imperium Games ein wichtiger technischer Meilenstein, der die schnelle Erstellung zukünftiger Inhalte und Orte ermöglicht, zum Beispiel Planet Hurston und seine Hauptstadt Lorville. Beide Standorte wurden auf der CitizenCon vorgestellt und werden in Kürze über inkrementelle Patches (Zwischenpatches) an die Unterstützer ausgeliefert. Außerdem werden "enorme Leistungssteigerungen" versprochen. Die Tester sollen eine durchschnittliche Zunahme von 100 Prozent bei den Bildern pro Sekunde bemerkt haben (d. h. bis zu 60 fps von 30 fps, 120 fps von 60 fps etc.).Neu ist ebenfalls die Einführung von "Face and Voice over IP" (gemeinsam entwickelt mit Faceware Technologies). Mithilfe spezieller Webcams wird das Gesicht des Spielers gescannt und Positionen sowie Bewegungen von Augen, Augenbrauen, Nase und Mund in Echtzeit überwacht. Die erkannten mimischen Merkmale werden dann auf die Figur im Spiel übertragen. Das Resultat ist, dass die virtuellen Charaktere praktisch synchron mit dem echten Spieler vor dem Webcam z. B. die Augenbrauen anheben oder die Lippen beim Sprechen bewegen (bei der Nutzung der Voice-over-IP-Funktion). Öffnet man mit aktivierter Faceware-Webcam zum Beispiel den Mund, so tut dies auch der Charakter - praktisch ohne Zeitverlust. Dieses System wird nicht zur Animation der Charaktere in Squadron 42 eingesetzt. Es kommt ausschließlich in der Mehrspieler-Komponente zum Einsatz.Darüber hinaus werden mit Alpha 3.3 neue computergesteuerte Gegner für Ego-Shooter-Gefechte, weitere Raumstationen und Verbesserungen der KI von feindlichen Raumschiffen versprochen. Neu sind ebenfalls die "Scramble-Race-Missionen". Scramble-Rennen sind "Todesrennen" mit Raumschiffen im All, mit Fahrzeugen (Ursa/Zyklon) oder Gravlev-Bikes (Nox/Dragonfly) auf Monden. Zusätzlich gibt es Punkte dafür, wenn man Schiffe beschießt oder den Führenden erledigt.Das Update Alpha 3.3 fügt auch zehn neue sowie überarbeitete Fahrzeuge, mehrere Waffen und Rüstungssets sowie sammelbare und funktionale Gegenstände hinzu. Die aktuelle Alpha-Version von Star Citizen soll mehr als 80 steuerbare Raumschiffe und über 300 Charaktergegenstände umfassen.Neue Schiffe und Gegenstände:Letztes aktuelles Video: Alpha 33 Anvil Aerospace - Valkyrie 2948