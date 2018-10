Star Citizen: Video: Komplette Keynote von der CitizenCon 2948 mit einer Demo-Mission - 4Players.de

Cloud Imperium Games hat die vollständige Star-Citizen-Keynote von der jährlichen Fan-Veranstaltung "CitizenCon 2948" in eigenständiger Videoform veröffentlicht. In der knapp 100 Minuten langen Keynote gibt Chris Roberts nach leichten Startschwierigkeiten einen Überblick über sein ambitioniertes Weltraum-Projekt anhand einer Demo-Mission.Zunächst wacht der Spieler-Charakter in seiner Kabine auf und macht sich erstmal einen Kaffee - zur Demonstration des Interaktionssytems mit Gegenständen (ab 9:30). Danach wird Lorville, die weitläufige Hauptstadt des Planeten Hurston, weiter erkundet, während die Entwickler über die Simulation der Nicht-Spieler-Charaktere und die verschiedenen Shops, Gegenstände und Spielsysteme reden. Nach der Ankunft im Hangar (40:00) fliegt man mit einem Raumschiff zur Absturzstelle eines Satelliten, die im Anschluss erforscht wird. Danach wird die Spielfigur angegriffen (1:01:00) und muss von einem anderen Spieler abgeholt werden. Ab 1:10:00 wird abschließend ein Außenposten angegriffen, zunächst mit Bordwaffen des Raumschiffs, danach mit einem Fahrzeug und dann zu Fuß, bis letztendlich das Objekt der Begierde gefunden wurde.Letztes aktuelles Video: CitizenCon 2948 - Keynote