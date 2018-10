Star Citizen: CitizenCon 2948 facht Crowdfunding-Investitionen wieder an - 4Players.de

Chibiterasu schrieb am 16.10.2018 um 01:07 Uhr

Ich finde die Vision dahinter immer noch sehr attraktiv.

Ich habe das Spiel damals auf Kickstarter nicht unterstützt, weil ich das irgendwie versäumt hatte.

Die private Kampagne fand ich dann erstmal nicht so ansprechend. Wollte mich da nicht registrieren.

Ich glaube aber, dass ich das Spiel jetzt auch noch mit einem gewissen (überschaubaren) Betrag unterstützen werde.

Irgendwie ist es ja cool, dass sich da einzelne Leute dumm und dämlich zahlen und somit hoffentlich ein besseres Endergebnis ermöglichen - aber diese Leute sind dann wohl auch eher frustriert von dem langsamen Fortschritt und wenn das Spiel nicht so wird, wie erhofft. Die negativen Videos häufen sich ja doch recht.

Wenn ich da jetzt die Kampagne für 50? kaufe, kann ich damit leben, wenn das nicht so prickelnd wird, wie ich es mir wünsche.

Ich bin da aber recht zuversichtlich, dass die brauchbar wird und vor allem auch wirklich veröffentlich wird.

Beim Open-Universe bin ich anhand der Feature-Liste skeptischer, dass das alles einmal reibungslos funktionieren soll.

Ich verstehe immer noch nicht, wieso man diese Spiele nicht mit einer Narrative langsam Stück für Stück erweitert und um Features ergänzt.

Zum beispiel (nur ein paar schnelle Ideen, nicht durchdacht):

Erstes Modul, exklusiv für Backer:

- ein Kolonialisierungsfrachter (auf dem sich alle Crowdfunding-Unterstützer befinden) macht wegen irgendeinem technischen Fehler einen Dimensionssprung in eine komplett unbekannte Galaxie am anderen Ende des Universums und stürzt auf einem fremden Planeten ab (vieles im Schiff ist komplett zerstört).

- Lager werden errichtet, die Gegend erkundet, Rohstoffe müssen abgebaut werden, Gebäude ausgebaut, Forschung betrieben etc. - alles zunächst nur auf dem einen Planeten in Ego-Ansicht zu Fuß oder in Buggies etc. Alle Spieler arbeiten auf diverse Ziele gemeinsam hin.

- Man ermöglicht am Ende durch die gesammelten Ressourcen und...