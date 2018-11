Star Citizen: Alpha 3.3.5: "Free-Fly-Event" gestartet - 4Players.de

Make the 'verse quiver with the Anvil Arrow. Flyable today! https://t.co/yOoq1Wtd5j pic.twitter.com/JmMDx6BtJJ — Star Citizen (@RobertsSpaceInd) 23. November 2018

Cloud Imperium Games hat das "Free-Fly-Event" in Star Citizen Alpha 3.3.5 ) gestartet. Bis zum 1. Dezember 2018 können interessierte Spieler einen kostenlosen Blick auf Star Citizen werfen und an jedem Tag einige der bisher integrierten Raumschiffe (mehr als 80) probefliegen. Ein Star-Citizen-Account für das "Persistent Universe" kann hier erstellt werden, wobei aktuell die Star-Citizen-Webseite nicht erreichbar ist (Überlastung?).Innerhalb des Spiels stellt jeder Raumschiff-Hersteller sein gesamtes Aufgebot für einen 24-Stunden "Testflug" zur Verfügung. Von Tag zu Tag wechselt der Hersteller. Die Liste und den Zeitplan der verfügbaren Raumschiffe findet ihr hier . Beim "Free-Fly-Event" kann man außerdem 30 verschiedene Missionstypen antesten und acht Monden einen Besuch abstatten. Einen Quick-Starter-Guide findet ihr hier Letztes aktuelles Video: CitizenCon 2948 - Road to Release