Star Citizen: Alpha 3.3.6: "Free-Fly-Event" gestartet - 4Players.de

Cloud Imperium Games hat das "Free-Fly-Event" in Star Citizen Alpha 3.3.5 ) gestartet und einen kleinen Patch auf Version 3.3.6 bereitgestellt. Bis zum 1. Dezember 2018 können interessierte Spieler einen kostenlosen Blick auf Star Citizen werfen und an jedem Tag einige der bisher integrierten Raumschiffe (mehr als 80) probefliegen. Ein Star-Citizen-Account für das "Persistent Universe" kann hier erstellt werden, wobei aktuell die Star-Citizen-Webseite nicht erreichbar ist (Überlastung?).Innerhalb des Spiels stellt jeder Raumschiff-Hersteller sein gesamtes Aufgebot für einen 24-Stunden "Testflug" zur Verfügung. Von Tag zu Tag wechselt der Hersteller. Die Liste und den Zeitplan der verfügbaren Raumschiffe findet ihr hier . Beim "Free-Fly-Event" kann man außerdem 30 verschiedene Missionstypen antesten und acht Monden einen Besuch abstatten. Einen Quick-Starter-Guide findet ihr hier Letztes aktuelles Video: CitizenCon 2948 - Road to Release