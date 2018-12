Star Citizen: Free-Fly-Event befeuert Crowdfunding spürbar - 4Players.de

Das Free-Fly-Event bei Star Citizen war ein Erfolg für Cloud Imperium Games. Vor allem in der KW48 (26. November bis 2. Dezember) ist das Crowdfunding-Volumen um fast 6,5 Millionen Dollar angewachsen; allein am Montag kamen fast 1,4 Mio. Dollar hinzu. Der November ist mit 8 Mio. Dollar Crowdfunding-Einnahmen der mit Abstand erfolgreichste Monat seit Mai 2018. Aktuell steht der Geldzähler bei 208.834.855 Dollar von 2.186.071 Unterstützern.Das "Free-Fly-Event" dauerte vom 23. November bis zum 1. Dezember 2018. Alle interessierten Spieler konnten einen kostenlosen Blick auf Star Citizen Alpha 3.3.5 werfen und an jedem Tag einige der bisher integrierten Raumschiffe (mehr als 80) probefliegen.Letztes aktuelles Video: CitizenCon 2948 - Road to Release