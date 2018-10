Internationale Spieltage SPIEL: '18: Asmodee Digital wird auch digitale Brettspiele zeigen - 4Players.de

Terraforming Mars (PC): Die originalgetreue Umsetzung des zum Kennerspiel des Jahres 2016 nominierten Strategietitels beinhaltet mehrere zusätzliche Modi. Neben der Möglichkeit, die Story wie im Original alleine zu erleben, kann man gegen die KI antreten, sowie lokal und online mit Freunden spielen. Die wunderschöne Computergrafik passt perfekt zum Science-Fiction-Thema von Terraforming Mars.

Lord of the Rings: Living Card Game (PC): Im Gegensatz zu Terraforming Mars handelt es sich bei diesem Spiel nicht um eine exakte Umsetzung des beliebten Originals von Fantasy Fight Interactive, sondern um eine Neuinterpretation mit komplett neuer Kampagne und anderen Spielprinzipien. Nichtsdestotrotz wurde der ikonische visuelle Stil des Kartenspiels beibehalten.

Scythe (PC): Durch die digitale Umsetzung und die Übersetzung in zusätzliche Sprachen wurde das künstlerische Dieselpunk-Brettspiel neuen Zielgruppen zugänglich gemacht. Die fantastischen Technologien des Originaldesigners Jakub Rozalski verschmelzen dabei nahtlos mit der Videospielästhetik.

Carcassonne (Switch): Die Adaption des Alltime-Klassikers kann über die Switch an jeden beliebigen Ort mitgenommen werden und bietet so Spielspaß auch außerhalb der eigenen vier Wände. Durch den Pass-and-Play-Modus kann der Titel auch mit anwesenden Freunden gespielt werden.

Ticket to Ride (Playlink für PS4): Durch die Verbindung von Smartphone und Playstation mit dem Handy als zweiten Bildschirm bekommt das Familienspiel ein neues Gameplay-Feature. Die Spieler können auf ihren Smartphones versteckt ihre Züge planen, ohne von ihren Gegnern beobachtet zu werden, was ihnen im Original nicht möglich war.

Gloom und Gloomhaven sollen ausschließlich der Presse gezeigt werden.

Asmodee Digital (Entwickler digitaler Brettspiele) wird auf der Spiel '18 in Essen als Aussteller dabei sein. Die internationale Messe, die vom 25. bis 28. Oktober 2018 stattfindet, ist die weltgrößte Publikumsmesse für Gesellschaftsspiele und konzentriert sich hauptsächlich auf analoge Titel, aber Asmodee Digital sieht seine digitalen Titel nicht als Konkurrenz zu traditionellen Brettspielen, sondern als Ergänzung und Erweiterung."So bieten digitale Brettspiele neben 1:1 Umsetzungen des Originals auch neue Modi wie Online Multiplayer und Coop oder zusätzliche Story-Kampagnen. Je nachdem, auf welchem Gerät das Spiel läuft, hat man außerdem die Möglichkeit, Brettspiele in vollkommen neuen Situationen zu genießen: so zum Beispiel im Zug, im Urlaub am Strand und hunderte von Kilometern von seinen Mitspielern getrennt oder auch, wenn die Mitspieler mal fehlen. Digitale Brettspiele verfügen darüber hinaus mit Videospielgrafik und Soundtrack über audiovisuelle Gestaltungsmöglichkeiten, die ein tieferes Eintauchen in die Atmosphäre des Spiels erlauben und die Einzigartigkeit jedes einzelnen Titels herausstellen können", schreibt der Publisher.Asmodee Digital zeigt auf der Spiel '18: