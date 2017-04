Outlast: Trinity-Bundle inkl. Outlast 2 angekündigt - 4Players.de

Red Barrels wird in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Interactive Entertainment das Bundle Outlast Trinity im Einzelhandel veröffentlichen. In dem Paket sind Outlast , Outlast: Whistle Blower (DLC-Prequel) und Outlast 2 enthalten. In Nordamerika wird Outlast Trinity passend zur Veröffentlichung von Outlast 2 am 25. April für PC, PlayStation 4 und Xbox One zur Verfügung stehen. In Europa wird das Trinity Bundle zwei Tage später (27. April) für PlayStation 4 und Xbox One angeboten (keine PC-Fassung). Der Preis soll 39,98 Euro betragen.