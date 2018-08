Distance: Wird Early Access nach sechs Jahren verlassen; großes Update zum Release - 4Players.de

Der futuristische Stunt-Racer Distance soll am 18. September vom Early-Access-Titel zum vollständigen Spiel werden: Mit dem Adventure-Update will Refract an diesem Tag die letzten dafür benötigten Inhalte hinzufügen, darunter die etwa anderthalb Stunden lange, komplett überarbeitete Kampagne. Das teilte das Studio in einer E-Mail mit. Umfassende Informationen zu Version 1.0 hatte das Studio bereits Ende Juli auf der offiziellen Webseite veröffentlicht.Während Refract die Kampagne als "minimalistisches erzählerisches Erlebnis" bezeichnet, wird mit Version 1.0 auch der Arcade-Modus, der an z.B. Trackmania Turbo erinnert, in einem neuen Licht erscheinen. Immerhins dreht sich Distance ähnlich wie die Trackmania-Serie vor allem um das Meistern einzelner Herausforderungen. Der Level-Editor wurde ebenfalls leicht überarbeitet und auch verschiedene von Fans erstellte Strecken werden mit der Release-Fassung veröffentlicht.Während am 18. September nur die PC-Version des Spiels erscheint, weist Refract nicht zuletzt darauf hin, dass Distance zu einem späteren Zeitpunkt auch auf PlayStation 4 veröffentlicht wird. Das Studio habe sich darauf konzentrieren wollen, auf beiden Plattformen einen guten Start hinzulegen und sich deshalb zunächst auf die PC-Version konzentriert.