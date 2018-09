Distance: Future-Racer mit VR-Unterstützung rast aus dem Early Access zur Version 1.0 - 4Players.de

Nach mehr als sechs Jahren Entwicklungszeit, einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne und ein paar Jahren im Early Access haben sich die Refract Studios bei ihrem futuristischen Rennspiel Distance endlich zur Version 1.0 vorgearbeitet. Mit dem Sprung auf die Vollversion werden nicht nur die bisherigen Inhalte erweitert, sondern auch sämtliche Ergebnisse auf den Bestenlisten zurückgesetzt.In Zukunft will man weiter an dem Spiel arbeiten und hat bereits das Update auf die Version 1.1. im Auge, doch will sich das Team zunächst eine kleine Auszeit gönnen, um sich und den Release zu feiern.Neben Einzelrennen bietet der Titel auch eine kleine Kampagne für Solisten und einen Mehrspielermodus, der sowohl Online-Events für bis zu 12 Spieler als auch lokale Duelle für bis zu vier Fahrer am geteilten Bildschirm erlaubt. Zudem lassen sich Strecken entweder per Zufall generieren oder man legt in einem Editor selbst Hand an. Optional werden HTC Vive und Oculus Rift unterstützt, falls man den Geschwindigkeitsrausch auch gerne in VR erleben möchte.Regulär beträgt der Preis 20,99 Euro. Zur Feier des Tages wird allerdings noch bis zum 25. September ein Rabatt von 20 Prozent bei Steam gewährt.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer