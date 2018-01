ich lach mich schlapp. Das ist ja schlimmer als das was EA bei Battlefront verzapft hat![...] so muss man zum Beispiel ein ganz bestimmtes Spiel spielen[...]M$: "Um einen Rang aufzusteigen, spiel jetzt bitte 200 Std lang das neue Forza für 60? und gib mindestens 60 ? für Echtgeld-Ingame-Inhalte aus."Ich: "Aber ich hasse Rennspiele und will viel lieber was anderes spielen!"M$: "Bitte Forza spielen!!"Ich: "Ok"... :´(Wems gefällt, dem wünsche ich viel Spaß, aber den Spieler dazu zu drängen sich ein Spiel zu kaufen, damit er nen Rang aufsteigt, ist doch schon fast Nötigung. (Wenn es beim XBoxGold gerade kostenlos drinnen ist und man fürs Anspielen belohnt wird, meinetwegen, aber das hört sich gearde nicht danach an.)(ich bin Trophie-und-Archievement-Verweigerer. Hab noch nie bei einem Spiel geschaut für was ich da ausgezeichnet werde und hab den Quatsch bisher immer ignoriert. Entsprechend, werd ich dieses Zeug einfach aus der Ferne beobachten.)EDIT:Falls die Fremdwerbung erlaubt ist:EA forscht auch an SPielerbindung über die Möglichkeit Leute Online so antreten zu lassen, dass ein Spieler Unentschieden-Niederlage-Sieg oder 3xUnentschieden spielt, weil so die Motivation dann am höchsten ist weiterzuspielen. Für mich hört es sich so an als würde ich gegen einen gleichaltrigen Armdrücken machen, dann Armdrücken gegen einen BodyBuilder und dann Armdrücken gegen ein Kleinkind. Schon heftig, was sich die Spieleindustrie ausdenkt, um uns bei Laune zu halten.(ich zocke auch nix Online und guck mir das auch aus der Ferne an)