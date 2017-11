Painkiller: Indizierung der unzensierten Vollversion aufgehoben; auch bei Painkiller: Battle out of Hell - 4Players.de

Nachdem Red Faction und Red Faction 2 von der Liste der jugendgefährdenden Medien der BPjM in Deutschland gestrichen worden sind ( wir berichteten ), hat Publisher THQ Nordic weitere Anträge auf die Aufhebung der Indizierung von hauseigenen Titeln gestellt. Mittlerweile befinden sich die Demoversion von Painkiller, die unzensierte Vollversionen von Painkiller (2004) und das unzensierte Add-on Painkiller: Battle Out of Hell (2004) nicht mehr auf dem Index."Nach diesem unglaublichen Erfolg einer weiteren Listenstreichung ist man bei THQ Nordic zur Zeit in (jugendfreier) Feierlaune - wohl wissend, dass das Wiener Team noch weitere Gespräche mit der BPjM führen wird", ist der Pressemitteilung zu entnehmen. "Wir kümmern uns natürlich weiterhin liebevoll um unseren mittlerweile mehr als 265 Spieletitel umfassenden Katalog und werden auch weiterhin alles dafür unternehmen, dass Gamer unsere Spiele spielen können", heißt es von THQ Nordic.