Painkiller: People Can Fly hat mit der Shooter-Reihe abgeschlossen - 4Players.de

Wer darauf gehofft hat, dass das polnische Entwicklerstudio People Can Fly ein neues Painkiller in Angriff nehmen würde, dürfte das folgende Statement enttäuschen. Denn im Gespräch mit DualShockers meint CEO Sebastian Wojciechowski, dass es derzeit innerhalb des Teams keine Pläne gibt, zur Shooter-Serie zurückzukehren, mit der man sich 2004 auf dem PC einen Namen gemacht hat.Ein Grund dafür liegt bereits darin, dass People Can Fly nicht die Markenrechte an Painkiller besitzt, die bei THQ Nordic liegen. Doch selbst wenn dies keine Hürde darstellen würde, könnte man sich eine Fortsetzung der Reihe unter eigener Regie nicht vorstellen. "Wir haben vor langer, langer Zeit an dieser Marke gearbeitet", so Wojciechowski. "Es war offensichtlich ein tolles Spiel, aber ehrlich gesagt gibt es bei People Can Fly derzeit vielleicht einen Entwickler, der sich tatsächlich an diese Zeit erinnert."Ebenfalls führt er an, dass mittlerweile auch andere Studios an der Marke gearbeitet und sie regelrecht gemolken haben. Auch deshalb wäre es für ihn keine gute Idee, bei all der Konkurrenz im Shooter-Markt zu dieser IP zurückzukehren.Derzeit arbeitet das Studio an einem Spiel für Square Enix und auch mit der eigenen Marke Bulletstorm könnte es in Zukunft weitergehen.Letztes aktuelles Video: Painkiller Trailer