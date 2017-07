Dirty Bomb: Entwickler Splash Damage nennt mangelnde Unterstützung als Grund für Trennung von Nexon - 4Players.de

Splash Damage wirft seinem ehemaligen Publisher Nexon vor, das Wachstum von Dirty Bomb durch eine mangelnde Unterstützung gebremst zu haben. Gegenüber PC GamesN meint Jeremy Greiner, der Marketing Director des Studios, dass dies auch der entscheidende Grund für die Trennung am Anfang des Jahres gewesen sei. Seit der Übernahme durch Leyou, einen chinesischen Hersteller von Geflügelfleisch, bekommt man offenbar die Unterstützung und finanzielle Investitionen, die man bei Nexon so vermisst hat: Laut Greiner wurde das Team mächtig aufgestockt und ist jetzt drei Mal so groß als unter der Obhut von Nexon.Im Februar kaufte man zudem die Rechte an Dirty Bomb zurück und hat in den letzten beiden Monaten bereits zwei neue Karten sowie einen neuen Söldner veröffentlicht und das veraltete Anti-Cheat-System durch ein moderneres und effektiveres Tool ersetzt. Für die gamescom kündigt Greiner bereits die Veröffentlichung eines weiteren großen Updates an. Zudem arbeitet das Team an einem neuen Fortschrittsystem und schaut sich an, was darüber hinaus noch verbessert werden könnte. Mittlerweile arbeiten 60 Leute in Vollbeschäftigung an Dirty Bomb. Das nächste große Ziel lautet, ein Matchmaking-System für Gelegenheitsspieler bzw. Anfänger zu realisieren, das noch in diesem Sommer zur Verfügung gestellt werden soll.Letztes aktuelles Video: Shell-Shock-Update