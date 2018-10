Dirty Bomb: Splash Damage stellt Entwicklung ein - 4Players.de

Aus, Ende, vorbei: Wie Entwickler Splash Damage auf der offiziellen Webseite mitteilt, wird man den Live-Service und die weitere Entwicklung von Dirty Bomb einstellen. Als Grund für die Entscheidung wird angeführt, dass der asymmetrische Mehrspieler-Titel trotz zahlreicher Updates und den vielen investierten Arbeitsstunden seitens des Studios nicht zum Erfolg geführt hat, den man sich erhofft hat. Vor allem in finanzieller Hinsicht sieht man sich jetzt zu diesem Schritt gezwungen.Da man keine weiteren Söldner mehr veröffentlichen wird, will man allen Käufern des All Merc Pack DLC die Kosten bis zum 31. Januar 2019 erstatten. Die bereits verfügbaren Figuren aud der Erweiterung sollen trotzdem erhalten bleiben. Darüber hinaus will man die Server am Netz lassen, so lange es in den jeweiligen Regionen noch genügend Spieler gibt.Trotz dieses Rückschlags blickt man bei Splash Damage recht positiv in die Zukunft: "Die Zukunft sieht rosig aus für Splash Damage. Wir haben zahlreiche angekündigte und unangekündigte Spiele in Arbeit. Und wir können es kaum erwarten, mit euch daran zu arbeiten", heißt es in dem Statement.Letztes aktuelles Video: Shell-Shock-Update