War for the Overworld: Kostenlose Dungeon-Erweiterung mit Patch 1.5 'Trial by Fire' und dem Spielmodus Schmelztiegel - 4Players.de

Neuer Überlebensmodus DLC 'Schmelztiegel': Kämpfe gegen immer stärker werdende Wellen von Gegnern an

Neue Ranglisten: Steige in der globalen Liste der besten Spieler auf

Neue Einheiten: Messe dich mit dem Democorn und dem mächtigen Spuckerkönig höchstselbst, Baron von Kotzeviel

Neues zum Freischalten: Gewinne drei neue Arbeiter-Skins im Schmelztiegel-Modus

Neue Karten: Sechs neue Kerker exklusiv entwickelt für den Schmelztiegel-Modus

Neue Mutatoren: Einige Dutzend einstellbare Scharmützel, Sandkasten und Mehrspieler Anpassungen

Durchweg neue Sprecherzeilen: Richard Ridings kehrt zurück

Unterstützung für Community-Sprachübersetzungen im Steam Workshop

Für War for the Overworld wird heute Patch 1.5 "Trial by Fire" inklusive der Erweiterung "Schmelztiegel" (Crucible) erscheinen - beides kostenlos. Der geistige Nachfolger von Dungeon Keeper erhält einen neuen Spielmodus (Schmelztiegel), der an Horde-Varianten erinnert, da man gegen immer stärker werdende Gegnerwellen ankämpft. Neue Ranglisten, Einheiten, Karten und Mutatoren kommen ebenfalls hinzu.Was enthält das Update?Passend zur Veröffentlichung der neuen Inhalte wird der "Kerker-Manager" heute Abend (ab 19 Uhr) reduziert bei Steam angeboten. Die Underlord Edition (inklusive Dungeon-Theme, Soundtrack und The Dungeoneer's Guide to the Underworld) wird mit 75 Prozent Rabatt offeriert. Die Gold Edition (Underlord Edition plus Erweiterung Heart of Gold) soll 65 Prozent weniger kosten. Der Rabatt für die Erweiterung Heart of Gold wird 20 Prozent betragen.