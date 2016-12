War for the Overworld: Josh Bishop (Creative Director) spricht über 44 Patches, Erfolg, die Community und die Zukunft des geistigen Dungeon-Keeper-Nachfolgers - 4Players.de

Seit der Veröffentlichung von War for the Overworld im April 2015 (4P-Wertung: 74%) hat Brightrock Games den geistigen Nachfolger von Dungeon Keeper kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert. Wir haben Josh Bishop (Creative Director) dazu befragt, welche großen Schritte der "Kerker-Manager" seit Verkaufsstart so gemacht hat - schließlich wurden bisher 44 Patches (inkl. Patch 1.5) herausgegeben.Josh Bishop: "Seit dem Verkaufsstart versuchen wir uns um unsere Spieler zu kümmern. Wir versuchen Probleme zeitnah anzugehen und sie mit dem nächsten Patch gleich zu reparieren. Wir haben Tools hinzugefügt, um die Verwaltung der Einheiten zu verbessern und andere Dinge wie das dynamische Tutorialsystem, um neue Spieler in dieses Genre einzuführen. Wir haben viel Feedback von den Nutzern angenommen und unser Bestes getan, um Änderungen vorzunehmen, um die Erfahrung verbessern. Dies reicht von Änderungen bei der Computerintelligenz über Leistungsverbesserungen bis hin zu visuellen Updates, mechanischen Änderungen und Balance-Anpassungen. Patch 1.4 trug vermutlich mehr als jedes andere Update mit vielen 'Quality-of-Life-Verbesserungen' und einer Vielzahl an mechanischen Verbesserungen dazu bei, dass sich Spiel und Spielfluss nun besser anfühlen.Die größte Neuerung kam aber mit Patch 1.3, als wir den Karten-Editor hinzugefügt haben, was wir nur durch eine sechs Monate unglaubliche Code-Zauberei geschafft haben; beim Verkaufsstart war nicht einmal daran zu denken, den Editor zu veröffentlichen. Obwohl man damit nur grundlegende Levels für Skirmish, Sandbox / Scenario und Multiplayer-Modi erstellen kann, wurde der Editor von der Community sehr gut aufgenommen. Derzeit gibt es über 1.700 benutzerdefinierte Karten im Steam Workshop. Wir versuchen auch mehr Optionen zu bieten. Beginnend mit Patch 1.5 werden wir neue Einheiten und die Möglichkeit, Mutatoren für Karten festzulegen, hinzufügen. Aber wir hoffen, dass wir noch etwas mehr machen können."Bishop erklärte weiter, dass die Arbeit, die Kommunikation und das Hören auf die Spieler von War for the Overworld ein Schlüsselelement für die Erfolgsgeschichte war - vor allem nach dem Verkaufsstart mussten sie besonders schnell handeln, um nicht das Vertrauen zu verlieren. Und mit der Zeit wurden auch die Rückmeldungen besser. Während bei Steam die Nutzer-Bewertungen seit April 2015 bei "größtenteils positiv" (77 Prozent der 2.558 Reviews sind "positiv") liegen, sind die Reviews seit Patch 1.4 bei 87 Prozent "positiv" (518 Reviews). Sie als kleines internationales Entwickler-Team seien jedenfalls stolz darauf, was sie aus dem Projekt und der verhältnismäßig kleinen Kickstarter-Kampagne gemacht hätten. Bishop: "Natürlich hätten wir es irgendwie besser machen können, aber es [War for the Overworld] hat eine Lücke für viele Spieler gefüllt und jedes Mal, wenn ein Spieler uns sagt, wie toll das Spiel sei, dann wissen wir, dass wir das Richtige getan haben."Abschließend sprach Bishop über die weiteren Pläne für das Spiel und verriet, dass das nächste Projekt von Brightrock Games nichts mit War for the Overworld (WFTO) zu tun haben wird: "Obwohl wir natürlich zum Ende des langen Entwicklungszyklus von WFTO kommen, haben wir noch große Pläne für die Zukunft. Wir arbeiten bereits an dem nächsten und den letzten großen Patch für WFTO sowie an einer zweiten Erweiterung. Beide Vorhaben bringen eine ganze Reihe von Änderungen mit, damit wir WFTO im bestmöglichen Zustand hinter uns lassen können. Wir uns mit einem Knall verabschieden. Wir werden die Scharmützel-Computerintelligenz (skirmish AI) komplett umschreiben, eine neue Kampagne und einen Haufen neuer Spielsachen veröffentlichen, aber das ist noch nicht einmal die Hälfte von dem, was geplant ist." Weitere Details sollen in der ersten Jahreshälfte 2017 bekanntgegeben werden.Josh Bishop: "Darüber hinaus haben wir die Vorproduktion unseres zweiten Titels mit dem Codenamen 'Project: Aftercare' begonnen (...) Es ist ein ganz neues Kapitel für unser Unternehmen (...) Leider können wir nicht viel darüber verraten, wir können nur sagen, dass es keine Fortsetzung von War for the Overworld ist. Das bedeutet aber nicht das Ende von War for the Overworld. Wir werden sicherlich an einem gewissen Punkt darüber diskutieren, ob wir eine Fortsetzung machen wollen. Für uns ist es jetzt Zeit, etwas Neues auszuprobieren, aber wenn wir zurückkehren, dann als nörgelnde Veteranen mit neuen Ideen und einem tieferen Verständnis, um das Reich der Kairos noch einmal zu erkunden."