War for the Overworld: Erweiterung "Mein Hobby-Dungeon" und Patch 1.6 verfügbar - 4Players.de

"Acht Missionen: Fokussiert auf Erkundung, Entdeckung und Kerkerbau.

Spezielles Punktesystem: Erhalte Punkte während du den großartigsten Kerker der Unterwelt erschaffst. Horde genügend Punkte um zum nächsten Level zu gelangen.

Bonusziele: Erledige spezielle Aufgaben um Extrapunkte zu erhalten, wie zum Beispiel deine Untergebene auf ein bestimmtes Level zu trainieren oder dutzende Helden zu erledigen und all dies im selbstgewählten Tempo.

Raum-Erforschungssystem: Räume werden im Laufe der Zeit freigeschaltet, so dass sich der Spieler um interessantere Aspekte als die Erforschung dieser kümmern kann.

Die Spielzeugkiste: Ein spezieller Raum, einzigartig in Mein-Hobby-Dungeon, erlaubt es gegnerische Einheiten mit der Hand aufzunehmen und sie irgendwo hinzuwerfen, beinahe als wären sie Spielzeuge.

Angriffswellen: Teste deine Verteidigung in dem du auf Knopfdruck oder vollautomatisch Wellen verschiedener Angreifer mit einstellbarer Schwierigkeit auf deinen Kerker loslässt und erhalte so mehr Punkte.

Drei Freischaltbare Dungeon Themes: Schalte das lang erwartete Empire Dungeon-Theme frei, welches nun zu einem spielbaren Theme erweitert wurde, sowie zwei weitere Oberwelt-Themen.

Winter Wonderland: Entdecke neue Schneelandschaften, während sich deine Untergebenen frivol durch gefrorene Höhlen meißeln.

Gottmodus: Verwende die unglaubliche Macht das Terrain der Spielkarte in Echtzeit im laufenden Spiel zu verändern und Gegner, sowie Untergebene nach Gutdünken an jedem beliebigen Ort zu erschaffen."

Für War for the Overworld sind der Patch 1.6 und die Erweiterung " Mein Hobby-Dungeon " erschienen. Das Add-on kostet 7,99 Euro und umfasst eine Kampagne im Sandbox-Stil mit acht Missionen (Fokus auf Aufbau und Erkundung), die entspannter als die Missionen der Hauptkampagne sein sollen. "Spieler erhalten Punkte während sie ihren Kerker ausbauen, Gegner ausschalten und Bonusziele erfüllen um zum nächsten Level zu gelangen." Die ersten beiden Missionen sind kostenlos für WFTO-Spieler verfügbar.Features von Mein Hobby-Dungeon:Obendrein haben Brightrock Games und Subterranean Games den (kostenlosen) Patch 1.6 veröffentlicht. Die Entwickler wollen neues Wasser-Terrain eingebaut, "Floating Emoticons" für die Einheiten implementiert und die Balance verändert haben, um eine entspanntere Dungeon-Bau-Erfahrung zu bieten. Generalüberholt wurde zugleich der Übernahme-Zauber - mit neuen Grafik-Effekten für individuelle Einheiten, verbessertes Zielen und Kämpfen, gesteigerte Kampfstärke der kontrollierten Einheit, Türen können nun von übernommenen Einheiten geöffnet werden etc. Eine vollständige Liste der Verbesserungen findet ihr hier . Last but not least wird War for the Overworld bei Steam (ab 19 Uhr) mit Rabatt (75%) angeboten.