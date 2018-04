War for the Overworld: Letzte Erweiterung "The Under Games" und großes Update für Hauptkampagne und Co. - 4Players.de

"Überarbeitete Hauptkampagne: Erlebe die Kampagne wie nie zuvor: Es gibt neue Filmsequenzen, Terrain-Themen, neu austarierte Levels und verbesserte Tutorials.

Erweiterter Karteneditor: Erschaffe Karten für fast jeden Modus (auch für 'Mein Hobby-Dungeon') und verknüpfe sie zu ureigenen Kampagnen. Verwende den neuen Skripteditor, um neue Ereignisse auszulösen, und gib das alles im Steam Workshop frei.

Neue Underlord-KI: Die neue KI wurde von Grund auf überarbeitet und ist in der Lage, auch für die durchtriebensten Spieler eine echte Herausforderung darzustellen. Unsere neue KI greift auf all die Tools und Tricks zurück, die dir so ans Herz gewachsen sind. Bist du bereit, die Herausforderung anzunehmen?

'Blutrot'- und 'Verschneit'-Terrain-Themen: Neue Terrain-Themen werden im erweiterten Karteneditor geboten, der Levels entweder in blutiges Rot oder in eisiges Schneeweiß taucht.

Opferritual: In einer Reminiszenz an die Ursprünge des Dungeon-Management-Genres kannst du jetzt Diener in unterschiedlicher Zusammenstellung auf deinen Altar fallen lassen. Sollte der dunkle Gott dir gnädig gestimmt sein, könnte so am Ende etwas überaus Aufregendes herausspringen.

Aufpoliert bis auf den letzten Schrein: Es bieten sich dir zahllose neue Animationen, Verbesserungen des Gameplays, Ausgewogenheitsjustierungen, wesentliche Optimierungen der Performance sowie weitere Änderungen und Fehlerbehebungen, ganz wie du es von uns und unserem Streben nach dem ultimativen Dungeon-Management-Erlebnis erwarten kannst. "

Für War for the Overworld sind die letzte Download-Erweiterung "The Under Games" (9,99 Euro) via Steam GOG.com und im hauseigenen Store sowie das große Update 2.0 erschienen. "The Under Games" ist ein Kampagnenturnier mit sieben Levels mit drei neuen Underlords, die jeweils einen eigenen Spielstil haben."Wähle unter drei neuen und einzigartigen Underlords: der bestialischen und explosiven Schiefer, dem unerschütterlichen und dampfbetriebenen Volta und der modernden Seelenrafferin Lamash. Und spiele außerdem in der Rolle der Goldgräberin Kasita, wenn du die 'Heart-of-Gold'-Erweiterung besitzt. Jeder Underlord hat seine/ihre einzigartige Persönlichkeit und einen ebenso individuellen Spielstil auf der Basis mächtiger Eigenschaften sowie exklusiver Diener und Aspekte."Darüber hinaus gibt es die neuen Spielmodi "König des Unterbergs" (Schlüsselpositionen einnehmen und halten) und Kernsplitter (Mehrfronten-Angriffe)."Viele neue Aspekte erweitern deine Adern des Bösen mit neuen Dienern, Verteidigungseinrichtungen, Bauwerken, Tränken und Zaubern. Dazu gehören der 'Blitz aus der Flasche', der Donnerling, der geheimnisvolle Mondtor-Teleporter und der Feuer spuckende Höllentopf. Auch begegnest du dem Blutbad in Gestalt des Blutrot-Terrain-Themas, den Unterschreinen, die tödliche Todesfeen ausspeien, und vielen anderen Seltsamkeiten."Mit dem Patch 2.0 "Untold Depths" werden Hauptkampagne, die Computerintelligenz der Gegner, viele Animationen und zahlreiche andere Aspekte verbessert.