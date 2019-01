Goodbye Deponia: Ende Januar 2019 für PlayStation 4 und Xbox One - 4Players.de

Daedalic Entertainment wird Goodbye Deponia (Teil #3 der Reihe) am 30. Januar 2019 für PS4 und Xbox One veröffentlichen. Die Switch-Umsetzung wird später folgen.Deponia, Goodbye Deponia und Deponia Doomsday werden zum Preis von 19,99 Euro für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein. Am 27. März erscheint zum Abschluss der Tetralogie die Deponia Collection auf PlayStation 4 und Xbox One mit allen vier Teilen (Deponia, Chaos auf Deponia, Goodbye Deponia und Deponia Doomsday). Das Bundle wird im Handel (nur für PlayStation 4) sowie digital 39,99 Euro kosten."Deponia wird von der Zerstörung durch den Organon bedroht, die hübsche Goal ist verschwunden, und Antiheld Rufus steht sich bei allem selbst im Wege. Dabei will Erfinder und Freigeist Rufus doch nach wie vor nur den Schrottplatz-Planeten Deponia verlassen und nach Elysium ziehen, auf dieses paradiesische, um Deponia kreisende Raumschiff der oberen Zehntausend. Goal, einst Elysianerin, in die sich Rufus unsterblich verliebt hat, scheint nach wie vor der Schlüssel zum Erfolg - beziehungsweise zum Aufzug nach oben - zu sein. Rufus' neuester Plan scheint endlich perfekt!" Zum Test : Mal ehrlich: Wäre es nicht praktisch, wie Rufus zu sein? Kein Altruismus oder störende Empathie, kein zeitaufwändiges Pflegen von Freundschaften - nur reiner Egoismus. Genau das macht ihn schließlich so erfolgreich. Egal was Deadalics tollpatschiger Held auch kaputt macht – im Endeffekt verhilft ihm die Verkettung von Katastrophen doch wieder zu einem mehr oder weniger guten Ausgang.Letztes aktuelles Video: Konsolen-Trailer PlayStation 4 und Xbox One