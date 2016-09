Mass Effect: Andromeda: Soll nicht die Fehler von Dragon Age: Inquisition wiederholen - 4Players.de

Wie Middle of Nowhere Gaming berichtet , will Bioware aus den Fehlern von Dragon Age: Inquisition gelernt haben und diese laut Studioleiter Aaryn Flynn in Mass Effect: Andromeda nicht wiederholen. Konkret nennt Flynn das oft gescholtene und auch von uns damals im Test kritisierte Questdesign, das teils einfach zu flach gewesen sei und sich zu sehr auf Sammel- und Bringdienste konzentriert habe. Durch diese und andere Kritik habe man dem Mass-Effect-Team klar sagen können, was sie bei ihrem Spiel besser tun und nicht tun sollen. Und diese Vorschläge seien auch tatsächlich befolgt worden, so Flynn. Am 7. November 2016, dem selbst ernannten "N7 Day", will man sich bekanntlich erstmals tiefer in die Karten blicken lassen, während die für PC, PlayStation 4 und Xbox One geplante Veröffentlichung des Sci-Fi-Rollenspiels im März 2017 erfolgen soll.Letztes aktuelles Video: 4K-Spielszenen Livecast