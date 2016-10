Mass Effect: Andromeda: Offizieller Starttermin verraten? - 4Players.de

Bisher hieß es von BioWare und Electronic Arts nur, dass man Mass Effect: Andromeda im März 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen wolle. Wie Video Gamer aufgefallen ist , wird in der auf Amazon einsehbaren Artikelbeschreibung des am 21. März 2017 erscheinenden Artbooks von Dark Horse Books mit dem Titel "The Art of Mass Effect: Andromeda" aber eine zeitgleiche Veröffentlichung mit dem Spiel angepriesen. Damit hätte man den offiziellen Starttermin des Sci-Fi-Rollenspiels, der vermutlich erst zum selbst ernannten "N7 Day" am 7. November enthüllt werden sollte, bereits vorab verraten. Eine offizielle Bestätigung des Termins ist bislang aber nicht erfolgt, während das Artbook im BioWare Store nach wie vor ohne konkretes Erscheinungsdatum gelistet wird.Letztes aktuelles Video: 4K-Spielszenen Livecast