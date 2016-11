Mass Effect: Andromeda: Ankündigungstrailer passend zum "N7-Tag" veröffentlicht; Mass Effect 2 und 3 auf Xbox One spielbar (Abwärtskompatibilität) - 4Players.de

Screenshot - Mass Effect Andromeda (PC) Screenshot - Mass Effect Andromeda (PC) Screenshot - Mass Effect Andromeda (PC) Screenshot - Mass Effect Andromeda (PC) Screenshot - Mass Effect Andromeda (PC)

Electronic Arts und BioWare haben zum heutigen "N7-Tag" den offiziellen Ankündigungstrailer zu Mass Effect Andromeda veröffentlicht. Erste Spielszenen sollen aber erst bei der Veranstaltung "The Game Awards" am 1. Dezember 2016 präsentiert werden. Des Weiteren werden Mass Effect 2 und Mass Effect 3 im Laufe des Tages in das Abwärtskompatibilität-Programm der Xbox One aufgenommen Vom Hersteller heißt es weiter: "Schlüpfe in die Rolle des Pathfinders und führe die Menschheit an bei der Erforschung dieses lebensfeindlichen Teils des Weltraums. Bestimme deinen Kurs und erkunde die unbekannten Weiten der Andromeda-Galaxie, um ihre Geheimnisse zu lüften, lebendige außerirdische Welten zu entdecken und die Suche nach einer neuen Heimat für die Menschheit anzuführen. Verbessere und individualisiere dein Spielerlebnis mit einem umfassenden und flexiblen Fortschrittssystem und führe dein Team in actiongeladene Kämpfe mit modernen Waffen, speziellen Fähigkeiten und zahlreichen neuen Tricks." Das Sci-Fi-Action-Rollenspiel wird im "Frühjahr 2017" für PC, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro (bessere Grafik, HDR-Beleuchtung) und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer