Mass Effect: Andromeda: Die Menschen sind die "Aliens"; zerstörbare Umgebungen, Sprung-Boosts, kooperativer Mehrspieler-Modus und mehrere Editionen - 4Players.de

Mass Effect: Andromeda

Vorbestellungsbonus: Weltraumforscher-Rüstung: Suchst du eine Rüstung, die allem widersteht, was eine brandneue Galaxie zu bieten hat? Bestelle jetzt vor, um dir die Weltraumforscher-Rüstung zu sichern.

Vorbestellungsbonus: Multiplayer-Booster-Pack: Sichere dir im Multiplayer-Koop mit diesem Booster-Pack einen Vorsprung. Enthält fünf 50 % EP-Booster.

Vorbestellungsbonus: Nomad-Skin: Sorge dafür, dass dein Nomad aus der Masse heraussticht, während du mit dieser einzigartigen Skin geheimnisvolle neue Planeten erforschst.

Pathfinder-Freizeitoutfit: Niemand will seine Uniform rund um die Uhr tragen. Egal, ob du dich an Bord der Tempest entspannst oder ein verbündetes Raumdock erkundest ... mit diesem Freizeitoutfit machst du immer eine gute Figur.



Plünderer-Panzerung: Bewahre selbst auf der Oberfläche einer tödlichen neuen Welt deine Individualität.

Pathfinder-Elitewaffen-Set (4): Vergiss das Standardequipment und hol dir die Elite-Ausrüstung. Bahne dir mit diesem einzigartigen Waffenset einen Weg durch Andromeda.

Haustier "Pyjak": Gib's zu, du willst einen haben. Hole deinen eigenen Weltraumaffen auf die Tempest, damit er dich auf deiner Reise begleiten kann.



Digitaler Soundtrack: Lehn dich zurück und genieße die unglaubliche Musik von Mass Effect mit diesem digitalen Download überall.



Multiplayer Deluxe-Starterpack: Sichere dir an Tag 1 mit den Waffen und Gegenständen des Multiplayer-Starterpacks einen Vorteil im Koop-Modus: 1 Sofort-Pack

Multiplayer Super Deluxe Booster-Packs: Beherrsche den Koop-Modus mit wöchentlichen Premium-Packs (20 Wochen lang), die deine Fortschritte dauerhaft beschleunigen [also 20 Wochen Packs]

Neben dem Ankündigungstrailer zu Mass Effect: Andromeda haben Electronic Arts und BioWare noch weitere Details zu dem Sci-Fi-Rollenspiel verraten und den Vorverkauf von mehreren unterschiedlichen Editionen gestartet. Demnach wird bei Mass Effect: Andromeda der Spieß umgedreht, denn in der Andromeda-Galaxie fernab der Milchstraße sind "wir" (die Menschen) die Außerirdischen. Als "Pathfinder" (Anführer einer Gruppe militärisch geschulter Forscher) führt man die ersten Menschen in der Andromeda-Galaxie auf ihrer Suche nach einer neuen Heimat an. Dabei trifft man neue Charaktere und erlebt "galaktische Konflikte". Zerstörbare Umgebungen, Sprung-Boosts für zusätzliche Vertikalität sowie neue Waffen und Biotikfunktionen sollen das Kampfgeschehen im Vergleich zu den Vorgängern erweitern. Zudem soll man seinen Charakter mit dem "weitaus flexibleren" Fähigkeiten- und Waffen-Fortschrittssystem an seine gewünschte Spielweise anpassen können. Auch ein Mehrspieler-Modus ist vorgesehen, und zwar als "ein klassenbasiertes Koop-Feuerteamerlebnis" für vier Spieler. Mit bis zu drei Freunden soll man die Interessen der Andromeda-Initiative verteidigen können.Das Spiel wird in folgenen Editionen erscheinen: Standard Edition (59,99 Euro), Deluxe Edition (69,99 Euro), Super Deluxe Edition (89,99 Euro) und das Nomad Collector's Bundle (mit einem steuerbaren Fahrzeug). Die genannten Preise gelten für die PC-Version. Es ist davon auszugehen, dass die Konsolen-Umsetzungen jeweils zehn Euro mehr kosten werden.Die Standard Edition enthält:Die Deluxe Edition bietet zusätzlich zu den Inhalten der Standard Edition:Die Super Deluxe Edition bietet zusätzlich zu den Inhalten der Deluxe Edition:Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer