Mass Effect: Andromeda: Nebenaufträge beinhalten Bosskämpfe und feindliche Basen - 4Players.de

Bei Game Informer hat man sich etwas näher mit den Aufgaben beschäftigt, die im Action-Rollenspiel Mass Effect Andromeda abseits der Hauptgeschichte in den Nebenmissionen warten. Abgesehen von Erkundungen im neuen Nomad-Vehikel wird man auf den meisten Planeten auch feindliche Kräfte vorfinden, die sich meist sogar in speziellen Basen verschanzen, deren Eroberung sowohl Vorbereitung als auch viel Zeit erfordert. Darüber hinaus soll es auch Bosskämpfe geben: Laut Mike Gamble, Produzent bei BioWare Montreal, treffe man immer wieder auf Kreaturen, die einen deutlich höheren Level aufweisen als man selbst. Man würde oft mit solchen Situationen konfrontiert, in denen man zunächst unterlegen ist, aber zu denen man zu einem späteren Zeitpunkt zurückkehren möchte.Außerdem soll man auf den Planeten auch Areale oder einzelne Objekte scannen können, um die Informationen anschließend zum Schiff zu senden und dort auswerten zu lassen. Im Gegenzug soll man durch diese Aktion Gegenstände einsammeln können, mit denen man Waffen und Rüstungen erstellen kann. Zusätzlich lassen sich Abwurfzonen entdecken, die als Schnellreise-Stationen fungieren und wo man seine Ausrüstung anpassen darf. Gleichzeitig erscheinen dadurch interessante Punkte auf der Karte, obwohl Gamble betont, dass man dabei nicht nur irgendwelchen Markierungen folgen soll.Last but not least sollen auch die Loyalitäts-Missionen ein Comeback freien, die sich in Mass Effect 2 großer Beliebtheit erfreuten. Allerdings sollen sie bei Andromeda weniger in die Hauptgeschichte eingebettet sein und stattdessen mehr als optionale Ergänzungen angelegt werden.Letztes aktuelles Video: N7 Day