Mass Effect: Andromeda: Mehrspieler-Unterstützung soll erneut mit dem Einzelspieler-Abenteuer verknüpft sein - 4Players.de

Das Magazin Game Informer durfte offenbar einen ersten Blick auf die Mehrspieler-Unterstützung von BioWares Rollenspiel Mass Effect: Andromeda werfen; Rockpapershotgun.com hat einige Infos aus dem Artikel zusammengefasst. Der Multiplayer- bzw. Koop-Part soll demnach erneut mit dem Einzelspieler-Abenteuer verbunden sein. Man könne z.B. per Pausemenü aus dem Spiel in den Multiplayer wechseln. Diesmal soll das Abschließen von Mehrspieler-Missionen aber nicht mehr so großen Einfluss aufs Einzelspieler-Ende nehmen. Ähnlich wie bei Dragon Age oder Pillars Of Eternity kann man offenbar andere Figuren auf Nebenquests schicken, wenn man sie nicht selbst erledigen möchte - oder man geht sie im Koop an. Eine weitere Änderung betreffe den Cooldown-Timer, der neuerdings individuell statt global ausfallen soll. Des weiteren sollen Feinabstimmungen vermeiden, dass Spieler an einem Ort campen.Auch PCGamesN.com hat aus dem Artikel herausgezogen, dass man sich deutlich mehr im Kampf bewegen müsse als früher und die Steuerung direkter reagiere. Manche Gegner würden versuchen, den Spieler hinter einer Deckung festzunageln, während andere ihn heraus scheuchen wollten. Neue "power and mobility options" sollten den Kampf im Freien effektiver gestalten, eine defensive Strategie bleibe aber ebenfalls wichtig, so dass sich die Möglichkeiten insgesamt vielfältiger anfühlten. Für Tempo sorge auch das neue Jetpack, welches laut Producer Fabrice Condominas aber nicht zu mächtig werden soll: "Es ist keine permanente Rakete, die du zum Herumfliegen benutzen kannst. Die [Sprünge] haben einen Anfang und ein Ende - eine Schwung-Kurve - die davon abhängt, wann du die Eingabe startest." Außerdem werde sich der Shop im Vergleich zu Mass Effect 3 verändern: Neben zufällig zusammengestellten Beutekarten-Paketen sollen auch individuelle Karten verkauft werden, welche nach einer festgelegten Zeitspanne wechseln.Letztes aktuelles Video: N7 Day