Die ersten Spielszenen aus Mass Effect: Andromeda wurden bei den Game Awards präsentiert. In dem knapp fünf Minuten langen Video kann man einen Blick auf einige Planeten in der Andromeda-Galaxie, das Kampfsystem, das Sammeln von Ressourcen, das Craftingsystem, das planetare Fahrzeug etc. werfen. Mass Effect: Andromeda erscheint im Frühjahr 2017 für PC, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro und Xbox One.