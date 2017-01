Mass Effect: Andromeda: Umsetzung für Nintendo Switch ist vorerst nicht geplant; auch keine konkreten Pläne für Scorpio - 4Players.de

Die jüngsten Gerüchte von Laura Kate Dale zu einer Switch-Version von Mass Effect: Andromeda haben sich bestätigt: Wie vermutet soll das Spiel zumindest in absehbarer Zukunft nicht auf Nintendos kommender Konsole erscheinen. Im Gespräch mit Stevivor.com bestätigte BioWares Michael Gamble, dass man nicht an einer entsprechenden Umsetzung arbeite: "Nun, momentan nicht. Wir haben da nichts geplant. Wenn die Switch startet und alle nach Mass Effect schreien - wer weiß. Wir schließen so etwas nie voreilig aus." Auch für die Ausnutzung von Microsofts geplanter Xbox One: Scorpio habe man bezüglich des SciFi-Rollenspiels "momentan absolut keine Pläne. Man weiß aber nie, was danach passieren wird".Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer The Game Awards