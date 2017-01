Mass Effect: Andromeda: Das Erscheinungsdatum steht fest; Spielszenen-Trailer von der CES 2017 - 4Players.de

Aktualisierung vom 05. Januar 2017, 11:16 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 04. Januar 2017, 19:03 Uhr:

Nach der gestrigen Ankündigung des Releasetermins (siehe unten) von Mass Effect: Andromeda wurde bei der NVIDIA-Keynote auf der CES 2017 in Las Vegas noch ein weiterer Spielszenen-Trailer gezeigt. Zu sehen sind einige Eindrücke von fernen Planeten und das Menüsystem, in dem der Flammenwerfer gezielt verbessert und dann im Nahkampf eingesetzt wird. Mass Effect: Andromeda wird am 21. März 2017 in Nordamerika und am 23. März 2017 in Europa für PC, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro und Xbox One erscheinen. Aaryn Flynn (General Manager bei BioWare) bedankt sich für die "Geduld" bei den Spielern und erklärt weiter: "Mass Effect: Andromeda ist unser bis dato ehrgeizigster Mass-Effect-Titel. Wir erzählen völlig neue Geschichten, erstellen neue Charaktere, Planeten und Völker und führen ein brandneues Gameplay-System ein. Außerdem setzen wir für Mass Effect erstmals die beeindruckende Frostbite-Engine ein, die einen optischen Quantensprung von der Originaltrilogie zu Mass Effect: Andromeda ermöglicht. Darauf aufbauend haben wir uns sehr viel Zeit genommen, um ein bestmögliches Spielerlebnis zu schaffen. Die Entwickler von BioWare haben über die Feiertage eine Version des Spiels mit nach Hause genommen, die wir 'Holiday Build' nennen. Diese uralte Studiotradition geht zurück auf die Anfangstage von Mass Effect. Viele von uns haben das Spiel in ihren PC oder ihre Konsole eingelegt und ausgiebig gespielt. Das Feedback nach den Feiertagen war großartig. Die Bestätigung der Mitarbeiter unseres Studios, von denen viele eine tragende Rolle bei der Originaltrilogie gespielt hatten, hat uns sehr geholfen, ein Erscheinungsdatum festzulegen."