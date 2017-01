Mass Effect: Andromeda: Kein Season Pass geplant; Trial-Phase für EA Access und Origin Access; PC-Version unterstützt HDR, Controller und 21:9-Auflösungen - 4Players.de

BioWare hat einige Fragen zu Mass Effect: Andromeda beantwortet und dabei bestätigt, dass kein Season Pass für das Sci-Fi-Rollenspiel geplant sei. Bei Titanfall 2 gab es ebenfalls keinen Season Pass; bei Battlefield 1 hingegen schon. Ob Story-Erweiterungen oder DLCs für den Mehrspieler-Modus in Planung seien, dazu wollte sich Aaryn Flynn (Studio General Manager) noch nicht äußern.Abonnenten von EA Access und Origin Access dürfen wieder früher loslegen - allerdings nur für eine bestimmte Zeit ; bei Battlefield 1 und Mirror's Edge Catalyst waren es zehn Stunden. Die PC-Version von Mass Effect: Andromeda wird NVIDIA Ansel (Screenshot-Tool), Ultra-Breitbild-Auflösungen (21:9), Controller und High-Dynamic-Range (HDR) unterstützen . Vorbesteller sollen die Spieldaten ab dem 17. März 2017 um 18 Uhr ( Preload ) im Voraus runterladen können.Mass Effect: Andromeda wird am 21. März 2017 in Nordamerika und am 23. März 2017 in Europa für PC, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Spielszenen CES 2017